Barcola su PSG-Inter: «Contiamo su una cosa! Una sliding door»

Bradley Barcola si è pronunciato in merito alla finale di Champions League tra il suo PSG e l’Inter. Il calciatore francese ha considerato la sfida sotto vari punti di vista.

IL COMMENTO – Bradley Barcola è intervenuto alle frequenze ufficiali del PSG in vista della finale di Champions League contro l’Inter. Il giocatore di nazionalità francese ha indicato il modo in cui la sua squadra si sta preparando al match contro i nerazzurri: «Il mister ci ha detto di non fare né più né meno del solito. Quello che bisogna fare è stare tranquilli e prepararci al match nel modo in cui abbiamo sempre fatto».

Barcola sulla sliding door della stagione del PSG e sull’importanza dei tifosi per la finale contro l’Inter

LA CONVINZIONE – Barcola ha poi proseguito: «Il momento decisivo in Champions League, per me, è stato quello della partita contro il Manchester City. Il PSG è stato sotto 2-0 contro una squadra molto forte, riuscendo poi a rimontare velocemente. Ripensando a quei momenti, non possiamo che essere orgogliosi».

LA RILEVANZA – Barcola ha così concluso: «Voglio ringraziare i tifosi per tutto ciò che hanno fatto dall’inizio della stagione. Anche nei momenti difficili, quando il PSG poteva essere insicuro, loro sono sempre stati pronti a sostenerci. Contiamo su di loro per la finale contro l’Inter».