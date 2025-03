Il Barcellona vince soffrendo in casa del Benfica. Ritorno in discesa!

Il Barcellona supera il Benfica con il punteggio di 1-0, nonostante l’inferiorità numerica. A segno Raphinha nel secondo tempo.

IL MATCH – La formazione di casa parte molto forte aggredendo alto il Barcellona. Dopo nemmeno 1 minuto dal calcio d’inizio, Akturkoglu impegna subito Szczesny, con una conclusione angolata. Al 14′ arriva la prima occasione per la formazione blaugrana: su un tirocross di Rapinha dalla sinistra, arriva il tap-in sottoporta di Lewandowski, ma il portiere Trubin è bravo a rimanere in piedi e a bloccare la sfera in due tempi. Al 22′ arriva la possibile sliding doors della gara per il Benfica: Pavlidis viene servito in profondità e prima di arrivare a tu per tu con la porta, viene atterrato da Cubarsi al limite dell’area. L’arbitro Zwayer mostra il cartellino rosso al difensore spagnolo, lasciando i suoi in 10 uomini. Il Benfica prova a sfruttare la superiorità numerica, ma il Barcellona tiene il pari fino all’intervallo.

IL SECONDO TEMPO – Nella ripresa sono gli ospiti a sbloccare il tabellino: al 60′ Rapinha, partendo da destra si accentra verso la porta, e dal limite dell’area fa partire un preciso tiro all’angolino basso, sul quale Trubin non può nulla. A mezz’ora dalla fine, nonostante l’uomo in meno, è la formazione blaugrana a portarsi sull’1-0. All’ 83′ il neo entrato Belotti viene atterrato da Szczesny in area, guadagnandosi un calcio di rigore. Il Var però, interviene annullando tutto, per l’iniziale posizione irregolare dell’attaccante italiano. Negli ultimi minuti il Benfica colleziona tantissimi corner e occasioni, la più grossa con Joao Rego in spaccata, ma non riesce a trovare il gol del pari, che per quanto creato, avrebbe meritato. Vittoria importante per il Barcellona, che potrà difendere il gol di vantaggio in vista del ritorno di martedì allo stadio Montjuic.

BENFICA-BARCELLONA 0-1

60′ Raphinha (BA)