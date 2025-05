Barcellona, contro il Valladolid un ritorno tra i convocati! Ancora due assenti

Il Barcellona ritrova un pezzo fondamentale in vista del finale di stagione. In occasione della trasferta di questa sera sul campo del Real Valladolid, l’ultima prima della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. Restano ancora indisponibili due calciatori, che invece puntano alla convocazione proprio contro l’Inter.

RITORNO IMPORTANTE – Hansi Flick ha inserito nella lista dei convocati Marc-André Ter Stegen, assente da quasi sei mesi per un infortunio al ginocchio. Il portiere tedesco dovrebbe anche tornare titolare, per ritrovare il ritmo partita proprio in vista del delicatissimo impegno di San Siro di martedì, anche se difficilmente giocherà titolare contro l’Inter. Flick dovrà dunque gestire con attenzione le energie dei suoi uomini, cercando di non compromettere la posizione in Liga e allo stesso tempo preparando al meglio la sfida europea. Il pareggio per 3-3 dell’andata contro l’Inter ha lasciato aperta ogni possibilità per la qualificazione alla finale.

Assenti ancora altri due nel Barcellona

PRIMA DELL’INTER – Il rientro dell’estremo difensore è la grande novità per i blaugrana, che però devono fare ancora i conti con assenze pesanti. Restano fuori infatti Alejandro Balde, fermo per problemi muscolari, e soprattutto Robert Lewandowski, ancora ai box. Per entrambi, lo staff tecnico spera in un recupero in extremis per la gara contro l’Inter, ma la loro presenza resta in dubbio. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Ter Stegen, Szczesny, Iñaki Peña.

Difensori: Héctor Fort, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Araujo, Christensen, Gerard Martín, Landry Farré.

Centrocampisti: Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín Lopez, Noah Darvich.

Attaccanti: Lamine Yamal, Ferran Torres, Ansu Fati, Pau Víctor, Raphinha, Dani Rodríguez.