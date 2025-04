Barcellona, un rientro tra i convocati per la coppa! 215 giorni dopo

Il Barcellona ha recuperato un giocatore fondamentale per la Copa del Rey, precisamente per la finale contro il Real Madrid di domani sera. Mercoledì prossimo c’è anche l’Inter.

LUNGO INFORTUNIO – Il Barcellona gioca da fine settembre con il suo secondo portiere tra i titolari, ossia Wojcech Szczesny. Non che sia stata una grande perdita per Hansi Flick, che ha trovato nel polacco uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in circolazione. Il 22 settembre scorso però la squadra blaugrana perse Marc Andre Ter Stegen per un grave infortunio. Nella gara con il Villarreal in trasferta il tedesco subì una lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro.

RIENTRO – 215 giorni dopo il Barcellona ha ufficializzato un importantissimo rientro. Nella lista dei convocati per la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid c’è una sorpresa inaspettata.

Ter Stegen ha ricevuto il via libera dallo staff medico e sarà in panchina già da questo sabato. Ciò vuol dire che potrebbe essere presente anche contro l’Inter mercoledì prossimo per l’andata della semifinale di UEFA Champions League che si giocherà in Spagna. Come ricorda comunque As, è difficile che Ter Stegen sia parte della spedizione europea del Barcellona. Il motivo? Qualora venisse chiamato il tedesco dovrebbe uscire dalla lista Szcezsny, che fisicamente in questo momento è sicuramente più affidabile.