Barcellona, tutto facile con l’Elche in 10 uomini! 3-0, doppio Lewandowski

PASSEGGIATA – Il Barcellona di Xavi Hernandez, prossimo avversario dell’Inter in Champions League dopo la sosta, scaccia la delusione per la sconfitta con il Bayern Monaco strapazzando un Elche in dieci uomini al Camp Nou. Il cartellino rosso per Verdù arriva dopo appena 14 minuti, ma i blaugrana trovano il vantaggio solo al 34′ con il solito Lewandowski. Il raddoppio arriva al 41′ con Depay. Ad inizio secondo tempo, nemmeno il tempo di rientrare in campo, che il Barcellona ha già siglato il 3-0 sempre con Lewandowski che realizza così una doppietta.