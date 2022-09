Barcellona, svincolato un attaccante: non ci sarà per le sfide all’Inter

Il Barcellona è una delle squadre – insieme a Bayern Monaco e Viktoria Plzen – che affronterà l’Inter nella fase a gironi della UEFA Champions League. In questo ultimo giorno di mercato, i blaugrana hanno svincolato uno dei loro attaccanti che quindi non ci sarà per le sfide ai nerazzurri.

SVINCOLATO – Tra i giocatori del Barcellona che affronteranno l’Inter in Champions League, non ci sarà Martin Braithwaite. L’attaccante, praticamente fuori rosa, ha infatti firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava ai blaugrana fino alla stagione 2023-2024, rendendosi di fatto disponibile sul mercato degli svincolati.