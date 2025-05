Il Barcellona ribalta il Valladolid, ma perde Gavi: rimonta prima dell’Inter

Vittoria in rimonta per il Barcellona che, nella sfida di campionato contro il Real Valladolid, riesce a imporsi per 2-1 dopo un primo tempo difficile.

IN RIMONTA – Il Barcellona, sotto di un gol alla pausa, ribaltano il risultato nella ripresa grazie all’ingresso dei titolari, ma devono fare i conti con un infortunio che preoccupa: quello di Gavi, uscito dolorante al 79’ e in forte dubbio per il ritorno di Champions contro l’Inter. Hansi Flick aveva inizialmente optato per un undici rimaneggiato, con molti giovani in campo per far rifiatare i big in vista della semifinale europea. Una scelta che non ha pagato nei primi 45 minuti: al 6’, Iván Sánchez aveva portato avanti il Valladolid, punendo una difesa distratta.

Il Barcellona ribalta tutto nel secondo tempo: dentro i titolari!

PRIMA DELL’INTER – Dopo l’ingresso di Lamine Yamal al 30’ per l’infortunato Dani Rodríguez, Flick gioca le sue carte migliori: entrano Raphinha e Frenkie de Jong, e il Barcellona cambia volto. Al 53’, proprio Raphinha è il più lesto a raccogliere una respinta corta del portiere e a firmare l’1-1. Pochi minuti dopo, al 60’, Fermin Lopez completa la rimonta con una bella conclusione dal limite, portando i blaugrana sul 2-1. Il finale di gara è segnato però dall’uscita dal campo di Gavi, che si accascia a terra dopo un contrasto. Le prime impressioni parlano di un problema muscolare che rischia seriamente di tenerlo fuori dalla sfida decisiva contro l’Inter.