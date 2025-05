Il Barcellona recupera un centrocampista in vista dell’Inter

Il Barcellona oggi si è allenato in vista della partita di campionato contro il Valladolid e ha potuto registrare il rientro in gruppo di un infortunato di lungo corso.

RIENTRO – Il Barcellona così come l’Inter scenderà in campo domani in campionato. Se i nerazzurri lo faranno alle 20.45 in casa contro l’Hellas Verona, gli azulgrana lo faranno in trasferta quindici minuti dopo sul campo del Real Valladolid, squadra peraltro già retrocessa. Rientro in gruppo importante per la squadra di Hans-Dieter Flick, che ha riabbracciato in allenamento il giovane Marc Casadò. Il ragazzo del 2003, dopo un lungo infortunio al ginocchio, è nuovamente rientrato e quindi contro l’Inter dovrebbe essere anche convocato. Lo stesso Flick in conferenza stampa, oltre ad annunciare sulle condizioni di Robert Lewandowski, si era espresso anche sul centrocampista.

Casadò rientra nelle rotazioni del Barcellona in vista dell’Inter

RISORSA IN PIÙ – Casadò potrà dare maggiori rotazioni a Flick. D’altronde in mezzo al campo, il Barcellona ha solamente tre giocatori: i titolari de Jong e Pedri e la riserva Gavi. Flick ha dovuto adattare spesso Eric Garcia, che invece, martedì giocherà al posto dell’infortunato Jules Koundé. In vista del match di domani, Flick farà comunque ampio turnover, a partire dalla porta dove non ci sarà l’ex Juventus Szczesny, ma al suo posto giocherà l’ex titolare André Ter Stegen.