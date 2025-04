Barcellona, nervi tesissimi: 3 giocatori contro Flick! E il ‘Demone’ cucina

Incredibile in casa Barcellona, nervi tesissimi tra l’allenatore Hansi Flick e tre giocatori blaugrana. Il tutto a 10 giorni dalla partita contro l’Inter di Simone Inzaghi.

PROBLEMI – Insomma in casa Barcellona, qualcosa scricchiola. Ieri pomeriggio la squadra catalana ha portato a casa una vittoria insperata contro il Celta Vigo, passando dal 3-1 galiziano al 4-3 e mantenendo dunque la vetta della classifica a sei giornate dal termine. Ma la vittoria non può nascondere alcuni problemi non banali. In primis, le condizioni malconce di Robert Lewandowski, che ieri è uscito per infortunio e potrebbe saltare la partita di andata contro l’Inter in Champions League (probabilmente anche quella di ritorno a San Siro del 6 maggio). Ma in Catalogna, spuntano anche nervi tesissimi tra lo spogliatoio e l’allenatore tedesco Hansi Dieter Flick.

Tensioni nello spogliatoio del Barcellona a 10 giorni dall’Inter: tre giocatori contro Flick

TENSIONE – Secondo i colleghi di Sport, giornale molto vicino alle questione relative al Barcellona, tre giocatori, ieri, sono scoppiati contro Flick: Ansu Fati, Hector Fort e soprattutto Ferran Torres. Il primo ha scalciato una borraccia davanti la panchina del Barça, tant’è che ci è voluto lo staff tecnico catalano per calmarlo. L’ex baby prodigio blaugrana, che segnò nel 2020 all’Inter di Antonio Conte in Champions decretandone l’uscita dai gironi, lamenta il poco spazio assegnatogli dal tedesco. Lui e suoi agenti dichiarano di sentirsi presi in giro da Flick. A fine stagione, potrebbe salutare. Fort, giovane difensore del 2006, ha addirittura rifiutato l’abbraccio del proprio allenatore dopo la partita. Mentre Ferran Torres, ieri in gol contro il Celta Vigo, si è scagliato pure contro il secondo di Flick Marcus Sorg. Insomma, qualche problemino c’è.