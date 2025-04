Barcellona prova ad anticipare gara prima dell’Inter: la risposta!

Il Barcellona lavora già in ottica Inter. Il club catalano, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, ha inviato una lettera alla Liga per chiedere l’anticipo a venerdì della gara contro il Real Valladoid. Gara che da calendario è in programma sabato sera, ma i blaugrana vorrebbero avere un giorno in più per preparare il ritorno della semifinale.

LA SITUAZIONE – Il Barcellona, prossimo avversario dell’Inter nella semifinale di Champions League, come riportato dal periodico spagnolo Mundo Deportivo, ha inviato una richiesta formale alla Liga per ottenere un cambio di orario per la partita della 34ª giornata del campionato spagnolo. In quel weekend, il Barcellona si recherà in casa del Real Valladolid sabato 3 maggio alle 21:00. La gara sarebbe prossima al ritorno di San Siro, fissata per martedì 6 maggio alle ore 21:00. Il club catalano vorrebbe anticipare la trasferta di campionato a venerdì sera, per avere più tempo per preparare la gara contro i nerazzurri. I blaugrana sarebbero anche favorevoli ad anticipare la gara nel pomeriggio.

Barcellona anticipa a venerdì prima del ritorno contro l’Inter? La risposta della Liga

RIFIUTO – Secondo quanto ricostruito da Mundo Deportivo, la risposta della lega calcistica spagnola alla domanda del Barcellona sarebbe già arrivata. La Liga non sembra intenzionata ad accogliere la richiesta dei catalani di modificare l’orario già fissato. Questo perché il club ha superato il termine previsto per poter inoltrare la richiesta, cioè finché non venga comunicata ufficialmente il programma della giornata, avvenuto 14 giorni fa. Il club blaugrana non aveva presentato alcuna richiesta all’associazione dei datori di lavoro per un eventuale orario di calcio d’inizio alternativo, nel caso in cui avessero superato i quarti di finale, come è successo, e che il ritorno della semifinale fosse stato fissato per il martedì successivo.