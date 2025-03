Barcellona prima squadra ai quarti: Benfica KO! Raphinha show

Il Barcellona regola il Benfica 3-1 in Spagna, dopo aver vinto anche la partita di andata per 1-0 a Lisbona. Grande partita di Raphinha.

SUPERIORITÀ – Al Montjuic va in scena il primo ottavo di finale di ritorno di Champions League: Barcellona–Benfica. Si riparte dallo 0-1 dell’andata a favore dei blaugrana. Il primo tempo è pirotecnico con ben quattro gol messi a referto. Il match si sblocca dopo 11′ per la rete del brasiliano Raphinha, grande protagonista della serata in Catalogna. Il Benfica non ci sta e dopo due minuti pareggia immediatamente i conti con l’ex difensore del Manchester City Otamendi. Bravo il nazionale argentino a trafiggere l’ex Juventus Szczesny. Ma la situazione di equilibrio della partita dura pochissimo però a 27′ il fenomeno Lamine Yamal riporta in vantaggio la squadra di Hansi Flick. Prima del fischio finale del primo tempo, precisamente al 42′, Raphinha cala la doppietta e il tris del Barcellona. Nella ripresa, i catalani entrano ancora bene e dopo tre minuti sfiorano il quarto gol con la deviazione sottoporta di Araujo, ma il suo tap-in dà solamente l’illusione del gol. Il Barcellona domina e al 65′ sfiora ancora il quarto gol, stavolta con de Jong, che finalizza male da due metri dopo il cross basso di Koundé. Il primo sussulto della ripresa del Benfica arriva al 66′ con la conclusione mancino di Pavlidis, ben bloccata da Szczesny. I catalani controllano bene e raggiungono i quarti di finale.

BARCELLONA-BENFICA

11′ e 42′ Raphinha, 13′ Otamendi (BE), 27′ Lamine Yamal