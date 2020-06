Barcellona, pari con doppio Suarez: Liga a rischio. Lautaro Martinez serve?

Pareggio deludente per il Barcellona in trasferta, che non va oltre il 2-2 contro il Celta Vigo e ora rischia il primo posto in Liga. Luis Suarez in gol due volte per i blaugrana: serve davvero pensare a Lautaro Martinez dell’Inter?

PRIORITÀ – Per il Barcellona potrebbe servire rivedere le proprie priorità. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Celta Vigo, in cui i blaugrana si sono fatti rimontare due volte, la Liga rischia infatti ora di scivolare via. Il Real Madrid, a un solo punto dagli storici rivali, in caso di vittoria scavalcherebbe proprio la squadra allenata da Quique Setién e andrebbe al primo posto con sei partite ancora da giocare. Ad andare in gol per il Barcellona è stato due volte l’immenso Luis Suarez, che abbia forse fatto capire alla società che è il momento di mollare la presa su Lautaro Martinez? Difficile, ma l’argentino potrebbe continuare a essere una distrazione per i catalani in questo finale di campionato.