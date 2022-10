Barcellona, no reclamo arbitrale per l’Inter ma in Spagna si pensa al complotto – CdS

Il Barcellona, come segnalato ieri, non ha presentato un reclamo formale all’UEFA per l’arbitraggio della partita contro l’Inter (vedi articolo). Tuttavia, sottolinea il Corriere dello Sport, in casa blaugrana sono già partite le teorie complottiste.

IPOTESI DI COMPLOTTO – Non è ancora passata la furia del Barcellona per l’arbitraggio di Slavko Vincic contro l’Inter. Nel mirino di stampa e tifoseria catalana, più che il direttore di gara, c’è il VAR Pol van Boekel (che stasera sarà al monitor per Roma-Real Betis di Europa League). Quest’ultimo ha portato ad annullare il gol di Pedri per un fallo di mano di Ansu Fati (corretto), poi però non ha richiamato l’arbitro sul (presunto?) tocco di mano di Denzel Dumfries al 90′ (vedi moviola). Il Corriere dello Sport segnala come il Barcellona avrebbe già chiesto all’UEFA di non designare più van Boekel in nessun ruolo per le sue partite. Ma ha escluso di presentare un reclamo formale per la direzione di gara. Il club ipotizza che dietro a queste scelte ci sia addirittura un complotto dell’UEFA, a seguito della questione Superlega. Della quale il Barcellona, assieme a Real Madrid e Juventus, è ancora fra i principali sostenitori (l’Inter si è tirata fuori).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea De Pauli