Barcellona, non solo Koundé: Xavi rischia di perdere un difensore per l’Inter

Non è un buon momento per il Barcellona: dopo l’infortunio per Jules Koundé – che dovrebbe restare ai box per quattro settimane dopo l’infortunio in Francia-Austria – Xavi rischia di perdere un altro difensore in vista della sfida contro l’Inter.

ALTRO INFORTUNIO – Sosta per le Nazionali davvero sfortunata per il Barcellona. In vista della gara contro l’Inter in programma martedì 4 ottobre, Xavi rischia di perdere un altro difensore. Dopo Jules Koundé, che dovrà restare ai box per quattro settimane, anche Ronald Araujo potrebbe non esserci per la sfida ai nerazzurri. Il giocatore ha dovuto lasciare il campo dopo meno di un minuto nell’amichevole tra Iran e Uruguay per un problema agli adduttori. Da valutare, chiaramente. Ma è lecito pensare come la sfida contro i nerazzurri sia decisamente a rischio.