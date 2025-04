Barcellona, Kounde condanna il Real Madrid in Copa del Rey! E adesso c’è l’Inter

Si è chiusa con la vittoria del Barcellona la finale di Copa del Rey andata in scena questa sera a Siviglia contro il Real Madrid con un rocambolesco 3-2. Dopo un primo tempo indirizzato dai blaugrana, nel secondo tempo succede di tutto.

BLAUGRANA – Si chiude 3-1la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid. Vittoria acrobatica del Real Madrid che arriva grazie a un gruppo compatto nella ripresa. Nel primo tempo, intorno alla mezz’ora, non sbaglia sul tiro dalla distanza Pedri che regala al Barcellona il meritato vantaggio dopo un ottimo inizio. Il Real Madrid prova a restare concentrato ma nella prima frazione di gioco non riesce mai a impensierire i blaugrana. Nel secondo tempo invece, cambia tutto, con i Blancos che si fanno trasportare dal pubblico e riescono a completare la rimonta.

Barcellona-Real Madrid, succede di tutto nel Clasico di Copa

RIPRESA – Il Barcellona sembrava beffato sul più bello. Il pari del Real Madrid arriva al 70′ con Mbappe che da punizione sul primo palo non lascia scampo a un impreparato Wojciech Szczesny. Sette minuti dopo arriva la doccia gelida per il Barcellona con Aurelien Tchouameni che di testa non sbaglia l’angolazione e manda in visibilio i tifosi del Real Madrid. All’85’ arriva invece il pareggio del Barcellona con Lamine Yamal che serve Ferran Torres e a porta vuota non sbaglia l’appoggio del 2-2. Al 97′ succede di tutto: Rapinha scappa dalla sinistra e cade malamente in area di rigore. A primo impatto l’arbitro fischia subito il penalty per poi annullarlo grazie al VAR.

SUPPLEMENTARI – Ai supplementari della Copa del Rey si vede il vero Clasico, nell’essenza della sua parola. Botta e risposta da parte di Barcellona e Real Madrid che cercano la zampata vincente per evitare la roulette dei calci di rigore. AL 117′ arriva la doccia gelida per il Real Madrid con una difesa non posizionata. Jules Kounde si posiziona bene e lascia partire un tiro imprendibile per l’estremo difensore dei madrileni. Al triplice fischio sorride il Barcellona che mercoledì avrà la semifinale di Champions League contro l‘Inter e continua il sogno per il Triplete dei blaugrana.