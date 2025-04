Barcellona, il vicepres. Juste: «Inter tra le migliori d’Europa! Rispetto»

Alle 14 è iniziato il pranzo UEFA nel giorno di Barcellona-Inter, partita valida per l’andata della semifinale di Champions League. Il vicepresidente del club blaugrana Juste ha parlato della gara di questa sera.

ATTESA – Dal pranzo UEFA previsto tra le società di Barcellona e Inter ha parlato Juste, il vicepresidente del club blaugrana. Ecco le sue parole a poche ore dalla semifinale di Champions League: «Il Barcellona andrà in finale? Tutti noi lo vogliamo. Ci attende però una partita molto impegnativa e dobbiamo concentrarci in questo momento su quella. Dobbiamo giocare come fatto con il Borussia Dortmund e dimostrare che meritiamo la finale di quest’anno. Speriamo di regalare un’altra serata di gioia ai nostri tifosi con Flick e i nostri giocatori. Quello che viviamo sembra un sogno. Realmente i sogni si possono avverare. Il Barcellona è la squadra che può vincere tutto e ci siamo in questa linea. Ci sono giocatori come Yamal che non hanno mai giocato una semifinale e stanno solo aspettando il calcio d’inizio. L’Inter è una squadra solida, tosta, piena di grandi giocatori. Se sono in semifinale anche loro è perché sono tra le migliori d’Europa. Sarà una partita difficile, massimo rispetto per loro e i tifosi»