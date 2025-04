Barcellona-Inter, in Spagna titolano: ‘I funerali del Papa aiutano il Barça’

Prima di Barcellona-Inter ci sarà Inter-Roma, che non sarà più a 4 giorni di distanza dalla partita di Champions League ma solamente a tre. In Spagna coinvolgono i funerali di Papa Francesco.

LA SFIDA – Tra otto giorni esatti ci sarà Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. I nerazzurri, dopo aver eliminato il Bayern Monaco nel doppio confronto, dovranno vedersela contro i catalani allenati da Hansi Flick, come già successo durante la straordinaria cavalcata del 2010, quando l’allora Inter di José Mourinho si sbarazzò degli alieni di Pep Guardiola. Ma ritornando al match del 30 aprile, sarà per forza di cose influenzato dalla partita di campionato della Beneamata. Infatti, Inter-Roma, match valido per la trentaquattresima giornata, inizialmente calendarizzato per sabato 26, si giocherà il 27. Lo spostamento è avvenuto per commemorare i funerali di Papa Francesco.

In Spagna parlano di Barcellona-Inter e dei funerali del Papa

GIORNO IN MENO – In Spagna e precisamente Relevo, hanno voluto tenere in considerazione tale faccenda, tanto da titolare con un eloquente: “I funerali del Papa ‘giocano’ a favore del Barcellona“. Gli italiani, continuano in Spagna, affronteranno la semifinale di andata di Champions League contro il Barça con un giorno di riposo in meno. Nel frattempo, il Barcellona giocherà la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid sabato e avrà un altro giorno per preparare la semifinale di andata, che si giocherà a Barcellona mercoledì 30 aprile.