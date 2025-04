Barcellona-Inter si avvicina. Dalla Spagna temono un fattore

Barcellona-Inter si disputerà stasera alle ore 21 allo Stadio Montjuic. In Spagna si guarda alla sfida anche da una prospettiva non favorevole ai catalani.

LA SFIDA – Barcellona–Inter è il match d’andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri arrivano all’incontro nel momento più delicato della stagione, con le ultime tre sconfitte consecutive ad aver cancellato il sogno Triplete e ridimensionato le proprie ambizioni in Serie A. In questo contesto, i meneghini hanno l’opportunità di riemergere grazie a una prestazione in linea con quanto mostrato nella grande maggioranza dei match europei giocati in stagione. Solo attraverso una prova di resistenza e unità, infatti, la squadra di Simone Inzaghi può porre le premesse per immaginare qualcosa di importante in vista del doppio confronto coi catalani.

Barcellona-Inter, un’analisi dalla Spagna

UNA PREOCCUPAZIONE – A ragionare su Barcellona-Inter sono ovviamente anche i giornalisti spagnoli. Una riflessione, in tal senso, è stata offerta dal giornalista Sergi de Juan, direttamente dalle pagine di AS, sul divario in termini di “esperienza” tra le due compagini. Il riferimento, nello specifico, è al fatto che tra i titolari del Barcellona soltanto il centrocampista Frankie De Jong ha disputato una semifinale di Champions League, per altro conclusasi in maniera beffarda per il suo Ajax a causa del gol nel finale del Tottenham con Lucas Moura. Robert Lewandowski e Marc Ter Stegen, due calciatori che hanno già esperienza a quei livelli, non saranno infatti della partita.

LA DIFFERENZA – In casa Inter, invece, 8 (se Marcus Thuram sarà impiegato dal primo minuto) dei titolari che saranno schierati contro il Barcellona avranno già giocato la finale di Champions League con il Manchester City. L’auspicio è che il fatto di non navigare in “un territorio sconosciuto”, per riferirsi all’espressione adottata da de Juan a proposito dei catalani, possa rappresentare un fattore decisivo a favore dell’Inter nel doppio confronto con i culé.