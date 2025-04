Barcellona-Inter, doppia sfida e tanti confronti! Due mondi diversi

L’Inter si prepara alla sfida di questa sera contro il Barcellona. Una sfida complicata e allo stesso tempo che può ridare spirito e fiducia alla squadra di Inzaghi.

DATI – Archiviata una settimana horror tra Serie A e Coppa Italia con tre sconfitte in sette giorni, l’Inter oggi ha la grande occasione di riprendersi la scena e rilanciarsi in semifinale contro il Barcellona. Questa sera allo Stadio Olimpico Lluís Companys andrà la prima sfida in Champions League. Tanta la tensione in campo, con l’Inter che non può permettersi altri passi falsi. A Barcellona però, ci sarà una sfida nella sfida, con due grandi opposti tra Barcellona e Inter.

FUGA – In Catalogna scenderanno in campo la miglior difesa, cinque i gol subiti dall’Inter in tutta la Champions League tra il super-girone fino ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Dall’altro lato invece, nonostante l’assenza di Lewandowski, il Barcellona si presente alla semifinale d’andata come miglior attacco del torneo con ben 37 gol segnati. A questi dati però, si aggiungono due squadre che mentalmente stanno in maniera diversa. L’Inter ha dovuto dire addio alla Coppa Italia mentre il Barcellona, nel weekend scorso ha vinto la Copa del Rey contro il Real Madrid. In campionato invece, i blaugrana proveranno a chiudere la fuga in Liga mentre l’Inter si ritrova a inseguire il Napoli che ha preso l’allungo.