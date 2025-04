Barcellona-Inter 3-3, le statistiche: gol e spettacolo a Montjuïc

Analizziamo le statistiche di Barcellona-Inter, gara valida per la prima semifinale di Champions League: i nerazzurri hanno retto e a tratti anche dominato un bel Barcellona. Tutto rinviato a San Siro.

PARTITA – Show e spettacolo a Montjuïc tra Barcellona e Inter con la prima semifinale di Champions League che si chiude 3-3. Partono subito forte, con il piede sull’acceleratore, i nerazzurri. Dopo appena trenta secondi subito l’Inter in vantaggio con un gol capolavoro di Marcus Thuram che rientra in campo e si presenta con un tacco al volo. Al 21′ è il momento di Denzel Dumfries: azione concitata in area di rigore, l’olandese più alto di tutto con una semi-rovesciata regala il raddoppio all’Inter. Pochi minuti dopo ci pensa il solito Yamal che con un sinistro a incrociare beffa un incolpevole Sommer. Al 38′ arriva il pari di Ferran Torres che sbuca dietro la difesa e buca Sommer per la seconda volta.

RIPRESA – Nel secondo tempo è ancora l’Inter a passare in vantaggio con Dumfries che di testa riporta l’Inter in vantaggio. 3-2 che dura molto poco con Rapinha che dalla distanza con un bolide colpisce prima la traversa e poi la schiena di Sommer che si fa autogol. Nel finale gol annullato a Mkhitaryan per un fuorigioco millimetrico.

Le statistiche di Barcellona-Inter 3-3 I NUMERI – Oltre che alla prestazione, è importante guardare anche alle statistiche di Barcellona-Inter. Il dato del possesso palla è tende molto verso i padroni di casa con un netto 72% a 28%. Il Barcellona vince anche la sfida ai tiri totali con 19 rispetto agli 8 dei nerazzurri. Stessa differenza anche nei tiri in porta, con la squadra spagnola che calcia in porta 9 volte e con l’Inter che si ferma a tre come i gol fatti. 7 i calci d’angolo in favore del Barcellona contro i 5 dell’Inter. Discorso diverso invece per i fuorigioco, con cui l’Inter ha “dominato”: ben cinque gli offside. Quasi un pari nei falli commessi, con l’Inter che ne fa 11 contro i dieci del Barcellona.