Barcellona eliminato dal Benfica di Lazaro! Blaugrana in Europa League

Il Barcellona cade in Germania e dice addio alla Champions League. Agli ottavi di finale accede il Benfica di Lazaro, esterno austriaco in prestito dall’Inter.

CLAMOROSO – Il Barcellona è fuori dalla Champions League. Il club blaugrana cade rovinosamente in casa del Bayern Monaco con un secco 3-0 (Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala) e chiude il Gruppo E al terzo posto con soli 7 punti, retrocedendo in Europa League. Il Benfica, grazie alla vittoria casalinga per 2-0 contro la Dinamo Kiev con le reti di Roman Jaremčuk e Gilberto Moraes Júnior, scavalca gli uomini allenati da Xavi e agguanta la seconda posizione con 8 punti. La squadra di Valentino Lazaro accede così agli ottavi di finale e inserisce il proprio nome nell’urna di Nyon. L’Inter, che ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto alle spalle del Real Madrid, potrebbe trovare sul proprio cammino il Bayern Monaco, autentico schiacciasassi primo in classifica a 18 punti, con 6 vittorie su 6.