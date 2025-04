Barcellona con un piede e mezzo in semifinale! Dortmund massacrato

Il Barcellona ritrova i fasti del grande calcio europeo e lo fa nel miglior modo possibile: con una prova autoritaria e dominante, travolgendo 4-0 il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

VERSO LA SEMIFINALE – Una serata perfetta per gli uomini di Hansi Flick, che mettono una seria ipoteca sul passaggio in semifinale in vista del ritorno in Germania, al Signal Iduna Park. I blaugrana partono subito con il piede sull’acceleratore, schiacciando i tedeschi nella propria metà campo e costringendoli a difendersi con ordine. Il gol che sblocca la gara arriva al 25’: è Raphinha a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo una serie di rimpalli in area, firmando l’1-0 con un tocco ravvicinato. Il Dortmund prova a reagire e avrebbe anche l’occasione per pareggiare, ma Guirassy, solo davanti a Ter Stegen, calcia incredibilmente a lato. Un errore che pesa come un macigno, perché nella ripresa il Barcellona sale in cattedra e chiude i conti in pochi minuti. Al 48’ arriva il raddoppio con Robert Lewandowski e al 66′ bis del polacco. A completare il trionfo ci pensa il giovane talento Lamine Yamal, che al 77’ sfrutta un contropiede fulminante per siglare il poker e il suo primo gol nei quarti di Champions League.

Barcellona, semifinale vicina: chi sfiderà?

IN DISCESA – Con questo risultato, il Barcellona si presenta al ritorno con un vantaggio solido e la consapevolezza di poter tornare tra le prime quattro d’Europa dopo anni complicati. In semifinale, ad attenderlo ci sarà la vincente della sfida tra Inter e Bayern Monaco: i nerazzurri partono avanti dopo il successo per 2-1 all’Allianz Arena.