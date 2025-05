Barcellona in campo a Valladolid, Flick pensa all’Inter: solo 2 ‘superstiti’

Il Barcellona tra poco scende in campo sul campo del Valladolid in Liga. Flick pensa all’Inter e mette fuori diversi giocatori almeno dall’inizio. Solo due giocatori titolari rispetto alla sfida di mercoledì

TANTE ROTAZIONI – Il Barcellona gioca mezz’ora dopo dell’Inter. I blaugrana saranno ospiti del match che si giocherà contro il Valladolid, squadra peraltro già retrocessa nella seconda divisione spagnola. Quindi incontro semplice sulla carta per la squadra di Hans-Dieter Flick, che dopo la sfida contro l’Inter in programma martedì 6 maggio a San Siro, se la vedrà con il Real Madrid che deciderà la Liga. A tal proposito, per la sfida di questa sera, l’allenatore tedesco cambia diversi uomini. D’altronde, martedì ci sarà un match di assoluto livello con l’Inter, dove si ripartirà dal 3-3 del Montjuic. Inoltre, c’è una novità proprio delle ultime ore, per quanto riguarda il match contro i nerazzurri, in quanto non ci sarà un giocatore che si è appena fatto male. Se Inzaghi ne ha cambiato dieci, Flick ne cambia otto: rimangono solamente Pedri a centrocampo e Gerard Martin sulla fascia sinistra.

Le formazioni ufficiali di Valladolid-Barcellona a -3 dall’Inter

Valladolid: In aggiornamento

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Héctor Fort, Araújo, Christensen, Gerard Martín; Pedri, Gavi; Dani Rodríguez, Fermín, Ansu Fati; Pau Víctor.