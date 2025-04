Il Barcellona attende l’Inter. Dalla Spagna: «Sanno fare tutto!»

Sarà l’Inter la sfidante del Barcellona nelle semifinali di Champions League. Dalla Spagna si ha un giudizio molto chiaro sulla forza della squadra meneghina.

IL PUNTO – Inter e Barcellona si contenderanno l’accesso alla finale della Champions League 2024-2025. Dopo il pareggio di San Siro contro il Bayern Monaco, con il punteggio di 2-2, i nerazzurri si presentano al confronto con i blaugrana consapevoli di dover effettuare altre due prestazioni di altissimo livello per poter sperare nella “seconda opportunità” con la storia (in tre anni). Di fronte ci sarà una compagine che segna tantissimo, ma concede anche tanto, motivo per cui ci si attende uno spettacolo sul piano del gioco e dell’intensità da parte di entrambe le parti.

Barcellona contro Inter: un’analisi dalla Spagna

LA VALUTAZIONE – In Spagna sono convinti della forza e delle potenzialità dell’Inter di Simone Inzaghi. L’elemento che più colpisce dei nerazzurri è la loro capacità di saper soffrire per poi azzannare l’avversario al momento propizio, come sottolineato dal giornalista Alex Calaff di SPORT: «L’Inter è un blocco che fa praticamente tutto bene: molto solidi in difesa, letali in contropiede – con uno dei migliori attaccanti del mondo- e con lanciatori eccellenti al centro del campo. A differenza del Dortmund, che è immerso in una ricostruzione importante dopo le uscite di calciatori iconici del club la scorsa estate, come Marco Reus o Mats Hummels, e l’uscita del suo allenatore, Edin Terzić, il progetto dell’Inter di Milano è uno dei più interessanti d’Europa».