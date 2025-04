Barcellona, aria gelida in Catalogna! La situazione su Lewandowski

A poco più di una settimana dalla prima semifinale di Champions League contro l’Inter, in casa Barcellona non si respira un bel clima a causa di un infortunio a Robert Lewandowski.

GELO – A dieci giorni esatti dalla sfida contro l’Inter in Champions League, in casa Barcellona arriva una doccia gelida per il Barcellona di Flick. I blaugrana infatti, quasi sicuramente, dovranno dire addio a Robert Lewandowski. L’infortunio muscolare alla coscia sinistra è più serio del previsto e lascerà l’attaccante polacco fermo ai box per almeno una ventina di giorni. Già subito dopo l’uscita dal campo dell’Olímpic Lluís Companys le cose sembravano gravi, ma si è scongiurata la rottura. Adesso, con quasi venti giorni di stop, il Barcellona dovrà correre ai ripari anche perché lo stesso Lewandowski dovrà saltare la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid per poi tornare a essere arruolabile – ma non titolare – nella semifinale di ritorno a San Siro di nuovo contro l‘Inter.