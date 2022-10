Barcellona, appello ai tifosi e promemoria: «Camp Nou incubo per l’Inter»

Il Barcellona sta creando un clima caldissimo in vista della sfida con l’Inter che andrà in scena domani alle 21 al Camp Nou (QUI le parole di Xavi in conferenza stampa). Dalle dichiarazioni dei protagonisti all’appello di Laporta (vedi articolo) passando per l’ultimo richiamo ai tifosi apparso sul sito ufficiale blaugrana

RECORD NEGATIVI – Il Barcellona continua a far leva sulla spinta del Camp Nou alla vigilia della sfida con l’Inter. Il club blaugrana, con un appello apparso sul proprio sito ufficiale, oltre a richiamare i tifosi ricorda i record negativi dei nerazzurri in quello stadio: “Il Camp Nou può rivelarsi decisivo mercoledì 12 ottobre. L’Inter ha sempre perso in Champions League in trasferta a Barcellona. Cinque partite, cinque sconfitte. Lo Spotify Camp Nou è senza dubbio un incubo per i nerazzurri, che hanno perso più volte qui che in qualsiasi altra trasferta in Champions League. Inoltre, vale la pena notare che l’ultima vittoria in trasferta dell’Inter contro una squadra della Liga in Champions League risale all’ottobre 2004. Il Barça vorrà sicuramente estendere quel record”.