Barcellona, altri guai in difesa: tempi lunghi anche per Araujo – CdS

Non solo Jules Koundé, altri guai in difesa per il Barcellona di Xavi. Anche l’infortunio di Araujo sembra più grave del previsto, con tempi di recupero ben più lunghi. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

GUAI IN DIFESA – Se per Koundé si parla di circa un mese di stop (vedi QUI), per Araujo i tempi di recupero potrebbero essere addirittura più lunghi. Entrambi non saranno a disposizione per la sfida di UEFA Champions League contro l’Inter. Xavi, dunque, si affiderà dunque alla panchina per provare a sostituire i due titolari: rimangono a disposizione Christensen e Garcia, e poi ci sarebbe anche a disposizione Piquè.

Fonte: Corriere dello Sport