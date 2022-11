Barbuto (UICI): «Inter e Milan puntano all’inclusione! Premio Braille loro»

Inter e Milan hanno vinto il Premio Braille in merito al progetto San Siro per tutti. Ne ha parlato con soddisfazione il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Barbuto.

INCLUSIONE − In merito al premio Braille (vedi articolo), si è espresso il presidente dell’UICI Mario Barbuto: «Quest’anno abbiamo voluto assegnare il Premio Braille a un progetto di inclusione che ha alla sua base una passione sportiva in cui si identificano milioni di italiani, promosso da due club importanti come Inter e Milan. Perché costituisce anche un auspicio per la costruzione di una società nella quale tutti i cittadini si identifichino e sentano proprie le istanze e i bisogni delle persone con disabilità, finalmente cittadini fra cittadini, eguali tra eguali, senza più ostacoli nella propria vita quotidiana privata o pubblica. Milan e Inter hanno accolto la grande sfida dell’inclusione. Interpretandola nel modo più giusto, e noi siamo felici di premiarla».

Fonte: inter.it