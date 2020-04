Balzaretti: “Taglio stipendi, sono d’accordo. La cosa piÃ¹ giusta…”

Balzaretti: “Taglio stipendi, sono d’accordo. La cosa più giusta…”

Intervistato nel corso della trasmissione “Deejay Football Club”, Federico Balzaretti, ex difensore della Roma, ha parlato dell’ipotesi taglio stipendi per i calciatori

TAGLIO STIPENDI – Queste le parole di Federico Balzaretti, ex difensore della Roma, sull’ipotesi del taglio stipendi dei calciatori per fronteggiare la crisi nel mondo del calcio dovuta all’emergenza Coronavirus. «Se al calcio serve per trovare un equilibrio, dico sì. Chi è lungimirante capisce che togliendo qualcosa adesso si potrà averlo il più rapidamente possibile in futuro o nel momento in cui si tornerà alla normalità. In particolar modo i calciatori possono diminuirsi lo stipendio per dare una mano all’intero sistema. La cosa più giusta è avere un accordo collettivo tra i club e la Lega. Spero che Tommasi riesca a trovare un equilibrio e un accordo».