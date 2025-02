Balzaretti sicuro: «Pio Esposito? Tanta roba, lo paragono a lui!»

Balzaretti stravede per Pio Esposito, ragazzo di proprietà dell’Inter ma in prestito alla Spezia. E azzarda anche un gran paragone.

PARAGONE PESANTE – In Serie B, l’Inter ha mandato a far giocare diversi giocatori nella finestra estiva di calciomercato. Tra cui Francesco Pio Esposito. L’attaccante di Castellamare, classe 2005, è ad oggi il capocannoniere del campionato cadetto insieme Iemmello e Laurienté con ben 12 gol realizzati tra le fila dello Spezia. Una crescita progressiva e importante la sua. L’Inter ovviamente monitora con attenzione il suo gioiello, il quale potrebbe rientrare per il Mondiale per club di giugno negli States. A proposito delle sue qualità e delle sue caratteristiche si è espresso nelle ultime ore l’ex giocatore ed ex direttore sportivo dell’Udinese Federico Balzaretti. Questo il suo intervento su Cronache di Spogliatoio in merito proprio all’attaccante scuola Inter ma oggi in prestito a La Spezia: «Per me diventerà tanta roba. Potrebbe anche fare il quarto attaccante all’Inter, ma il percorso ideale sarebbe fargli fare un anno ancora intermedio, potrebbe essere utile. Se devo dire un attaccante del passato, mi ricorda Luca Toni, è un attaccante così: ha anche una bella mobilità». Paragone, dunque, non banale per Esposito. Toni, infatti, è stato uno dei migliori centravanti italiani dell’ultimo ventennio. Peraltro campione del Mondo nel 2006 con l’Italia e scarpa d’Oro con la Fiorentina.