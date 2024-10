Balzaretti, monito all’Inter: «Non la vedo concentrata sulla Serie A»

Balzaretti fa un monito all’Inter in merito all’attenzione e alla concentrazione, che a detta sua, non sono così ben visibili in Serie A.

LA SFIDA – L’Inter domani sarà impegnata contro lo Young Boys in Champions League. Match di assoluta importanza per i nerazzurri, che puntano non solo a dare continuità ai propri risultati (quattro vittorie consecutive), ma anche a rafforzare il proprio rendimento finora molto positivo in Europa. Dopo il pareggio contro Manchester City e la vittoria contro la Stella Rossa, ora la tappa a Berna. Un avversario da non sottovalutare. Nell’ultima uscita in campionato, la squadra allenata da Joel Magnin ha ritrovato il successo contro il Lucerna.

Balzaretti non convinto sulla concentrazione dell’Inter

ATTENZIONE – A parlare del rendimento dei nerazzurri tra Serie A e Champions League, Federico Balzaretti. L’ex giocatore e oggi commentatore televisivo vede i nerazzurri favoriti in campionato ma ha un suo pensiero: «Sì, ma non la vedo così concentrata sulla Serie A come l’anno scorso. C’è già stata qualche sbavatura. Sono segnali che vanno colti. Mi piace tanto come Simone Inzaghi la fa giocare, ma quest’anno hanno già preso tanti gol su cross. È un problema di attenzione. L’anno scorso l’obiettivo forte era la secondo stella, quest’anno si è alzato spostandolo sulla Champions».