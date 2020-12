Balzaretti: “Lukaku spende tanto nei 90′, in una cosa deve migliorare

Federico Balzaretti

Balzaretti ha parlato per DAZN, che oggi trasmetterà Cagliari-Inter, del ruolo di Lukaku. L’attaccante non è certo da criticare, nonostante la brutta prova contro lo Shakhtar Donetsk, ma secondo l’ex difensore c’è un aspetto in cui può crescere.

DIFETTO DA LIMARE – Federico Balzaretti trova una caratteristica rivedibile: «Dove può migliorare Romelu Lukaku? In campo, nei novanta minuti, spende tanto e spesso non è lucido nelle scelte e davanti alla porta nel momento decisivo. Questa è una cosa che, per un attaccante, pesa tantissimo nell’economia di una partita: se ti capita l’occasione giusta per vincere la partita devi essere lucido e fresco. Devi avere bene in testa quello che devi fare. Lo scegliere per Lukaku quelli che sono i momenti della partita in cui fare male è uno step che assolutamente deve fare».