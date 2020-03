Balzaretti: “Inter si avvicinerÃ  alla Juventus. Da qui a cinque anni…”

Balzaretti: “Inter si avvicinerà alla Juventus. Da qui a cinque anni…”

Intervistato in esclusiva dal portale soccermagazine.it, Federico Balzaretti – ex giocatore, tra le altre, della Roma – ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità dell’Inter di spezzare il dominio in Italia della Juventus.

GAP DIMINUITO – Federico Balzaretti non ha dubbi: la squadra più accreditata a spezzare il dominio in Italia della Juventus è l’Inter. I motivi? Presto spiegati: «Se andiamo a vedere negli anni, per quello che è anche il progetto futuro e per continuità l’Inter e forse il Napoli sono le due squadre che possono stare più vicine alla Juventus anche in futuro. Per il Napoli secondo me questa è stata un’annata sfortunata, ma il valore della rosa è alto. L’Inter per investimenti fatti, proprietà nuova e potenziale, anche a livello di salari, nel tempo secondo me si avvicinerà sempre di più ai bianconeri. È chiaro che possono permettersi giocatori di livello molto alto e potranno permetterseli anche in futuro. Credo che come possibilità anche future, però, l’Inter sia in questo momento la squadra con più grande potenziale, anche a livello economico, per competere con la Juventus se guardiamo da qua ai prossimi 5 anni».