Balzaretti: «Inter la più forte in Europa in un fondamentale. Acerbi vale Lewandowski»

Federico Balzaretti, ospite a Prime Video, ha commentato quanto accaduto ieri tra Bayern Monaco e Inter. L’ex terzino del Palermo ha elogiato la squadra di Inzaghi per l’atteggiamento e per la capacità di colpire la difesa dei bavaresi. Sottolineata anche la prova di Acerbi.

IL COMMENTO – Federico Balzaretti ha analizzato il successo dell’Inter nella gara di andata contro il Bayern Monaco. Una vittoria che si tramuta in un aumento delle percentuali del passaggio del turno per i nerazzurri. Balzaretti esalta una caratteristica in particolare della squadra di Inzaghi: «Almeno un 10 % in più quindi un 65/35. Ma Bayern resta avversario temibile, il ritorno sarà una partita aperta, ma prestazione offerta ieri dall’Inter di grande spessore e personalità. Sicuramente fan ben presagire in vista del ritorno. Azione del gol di Lautaro bellissima, l’esecuzione finale di esterno destro di Martinez gesto tecnico bellissimo, splendido, serve precisione e forza nelle gambe. La capacità che ha la squadra di attrarre fuori le difese avversarie e crearsi spazio da attaccare alle spalle è la più forte in Europa. Ha questa capacità di ruotare i giocatori, sempre con movimenti e tempi giusti. Per fare questo tipo di gioco servono i due attaccanti sui quali appoggiarti che non perdono il pallone e fanno ripartire l’azione».

Balzaretti esalta Frattesi e Acerbi

SINGOLI – Balzaretti ha poi commentato la prestazione offerta dai giocatori dell’Inter all’Allianz Arena. In particolare viene sottolineata la prestazione di Francesco Acerbi, paragonato a un attaccante micidiale come Robert Lewandowski: «Frattesi ha mentalità da attaccante di proiettarsi sempre con i tempi giusti in area. Bravo nel concludere ieri anche di tibia, il cross di Carlos Augusto era forte come un tiro. C’è sempre in area, sa riconoscere gli spazi e sa fare gol. Errore di Kane ha cambiato la gara? È un errore che ha un peso specifico importante sicuramente, ma a giocatori di questo tipo non credo che gli rimane in testa, sanno riprendersi. Però da forza agli avversari, non aver preso gol da un occasione del genere ti fa trovare le forze per fargli male. Ma Inter ha giocato con forza e personalità dal primo minuto. Acerbi miglior marcatore individuale in Italia e non solo, è il Lewandowski dei difensori nell’uno contro uno».