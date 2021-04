Balzaretti: «Inter favorita per il campionato, è l’anno del consolidamento»

Federico Balzaretti, ex difensore della Roma e oggi opinionista, ha parlato dell’Inter, capolista nel campionato di Serie A, e della Juventus

DICHIARAZIONI – Queste le parole ai microfoni di “Radio Bianconera” nel corso della trasmissione “Fuori di Juve” da parte di Federico Balzaretti, ex difensore della Roma e oggi opinionista, sulla squadra nerazzurra e su quella bianconera. «Io ho dato l’Inter come favorita per il campionato perché era nel secondo anno che è quello di consolidamento. La Juventus ha lavorato per ringiovanire la rosa, giocatori come Kulusevski e Chiesa dovranno dare il via a un secondo ciclo. Ci sono molti giovani e molti giocatori a fine ciclo, manca forse qualcuno sui 28-29 anni, quindi nel pieno della carriera».

Fonte: RadioBianconera.com