Balzaretti: «Inter, ecco come puoi fare la differenza con il Barcellona!»

L’Inter affronterà il Barcellona in semifinale di Champions League, con sfida di andata in Spagna e ritorno a Milano. Secondo Balzaretti, sono proprio queste due le squadre più forti di questa Champions League. L’ex calciatore, ora commentatore per Prime Video, spiega cos’ha in più la squadra di Inzaghi

COMPLETI – L’Inter di Simone Inzaghi è tra le quattro semifinaliste di Champions League. Secondo Federico Balzaretti, i nerazzurri sono i più forti insieme alla squadra che andranno ad affrontare in semifinale: «Le squadre più forti tra le semifinaliste? Le prime due sono Inter e Barcellona, poi Psg leggermente avanti all’Arsenal ma dico Inter per maturità, completezza ma anche per chiusura di un ciclo. Li vedo focalizzati dall’inizio dell’anno con questo obiettivo. Io penso che l’Inter è quella che sappia fare più cose tra le squadre semifinaliste, vale a dire che hanno fatto un quarto d’ora di pressione alta con il Bayern Monaco dove hanno fatto due gol. L’Inter è una squadra che ha energia, un’organizzazione importante, maturità ed esperienza per vivere queste partite. Sanno interpretare i diversi momenti della partita».

PUNTI DEBOLI – Balzaretti elenca i punti di forza del Barcellona ma anche qualche punto debole che potrà tornare utile all’Inter: «Il Barcellona ha delle enormi potenzialità in attacco, danno una sensazione di strapotere offensivo ma tutto questo sapendo che quando va fuori casa e viene pressato rischia tanto, ma rischia anche in casa. Per cui questa abilità dell’Inter di saper attaccare gli spazi e giocare sotto pressione può fare la differenza. Da metà campo in su il Barcellona è eccezionale, difficilmente sbaglia una scelta. Quando attaccano e lo fanno così bene possono indurti a fare degli errori».