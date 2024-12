Balzaretti: «Inter, altro triplete? Non fanno calcoli, tecnico giusto»

Balzaretti ha parlato delle possibilità dell’Inter di ripetere nuovamente il Triplete vinto quasi 15 anni fa. L’ex giocatore esalta pure Inzaghi.

NESSUN CALCOLO – Su DAZN, Federico Balzaretti si esprime sugli obiettivi dell’Inter: «Triplete, perché no? In questo momento l’Inter non fa calcoli, hanno l’allenatore giusto perché è bravo nel coinvolgere tutti, nel gestire al meglio la rosa, forse qualcosina davanti gli manca. Tranne l’anno in cui ho fatto la Juventus, non so se da giocatore o da allenatore ci pensi. Vivi che hai la possibilità per poter farlo, poi a marzo valuti».