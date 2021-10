Balzaretti: «Dzeko? Di sinistro calcia meglio che di destro!»

Balzaretti è stato compagno di Dzeko ai tempi della Roma. L’ex difensore, ospite del post partita Champions League di Amazon Prime Video, parla dell’attaccante bosniaco dopo il gol in Inter-Sheriff.

AL TOP – Per Federico Balzaretti c’è una particolarità che non si evidenzia tanto su Edin Dzeko: «Di sinistro secondo me calcia meglio che di destro. Anche in allenamento, quando lo si vedeva alla Roma, già calciava benissimo. Poi come vede il gioco: lui è un 9.5, martedì ha fatto un assist da 10 (per Arturo Vidal sul momentaneo 2-1, ndr). L’1-0 di Inter-Sheriff? Il gol è bellissimo, calcia con una grande coordinazione, perfetta».