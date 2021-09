Balzaretti: «Difesa Inter quasi perfetta. Tra le migliori del torneo»

Federico Balzaretti, nel post-match di Inter-Real Madrid su Prime Video, ha elogiato la difesa nerazzurra. Nonostante il KO, il trio difensivo di Inzaghi si è comportato molto bene

DIFESA − Balzaretti parla della retroguardia nerazzurra: «La difesa dell’Inter è stata quasi perfetta, mi sono piaciuti tantissimo. Sanno difendere bassi, sono a loro agio. Ma anche nella pressione alta, stasera hanno giocato benissimo. Secondo me sono fortissimi, rientrano tra le prime tre difese della Champions League». Tra i tre, Milan Skriniar è stato sicuramente il migliore sia per attenzione che per qualità in fase di copertura. Clicca qui per scoprire, a tal proposito, i top e flop di Inter-Real Madrid.