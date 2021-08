Balzaretti: «Difesa Inter fa paura! Come i tre di un tempo della Juventus»

Per Balzaretti l’Inter attuale ha una difesa che vale il confronto con quella del precedente ciclo vincente della Juventus. L’ex difensore ne ha parlato a DAZN, mettendo a confronto la retroguardia.

SEGNALI BUONI – Federico Balzaretti valuta la partita di Verona e non solo: «L’Inter mi ha lasciato la sensazione di grande qualità. Appena il Verona ha abbassato un pochino il ritmo ha preso in mano la partita e ha giocato bene. Soprattutto davanti dà la sensazione di fare gol, Joaquin Correa ha fatto una giocata straordinaria sull’1-2. Un’azione bella, partita da Matteo Darmian, però dopo la giocata è andare su: fa la differenza. La difesa dell’Inter a me fa paura, fossi la Juventus, perché non ce l’ha nessuno. Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini di un tempo sono i Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni di oggi in Italia. La difesa ora della Juventus è quella che, ancor più dell’attacco, preoccupa».