Balzaretti: “Conte si sta mangiando le mani! Calendario Inter…”

Balzaretti sottolinea il rimpianto dell’Inter e soprattutto di Conte, alla luce dei KO di Lecce e Juventus negli anticipi di ieri in Serie A. L’ex giocatore, parlando a DAZN, ha dato ancora qualche minima possibilità ai nerazzurri ma con tanto rammarico.

SPRECO EPOCALE – Federico Balzaretti, alla luce delle sconfitte di Lazio e Juventus, non esclude una corsa a tre: «L’Inter è più distante, ma il calendario non è male. Antonio Conte si sta mangiando le mani. È chiaro che ti mangi le mani perdendo dei punti così: a poche giornate dalla fine ogni punto perso diventa fondamentale. Il calendario dell’Inter era un calendario non particolarmente proibitivo».