Balotelli torna avversario dell’Inter? In Serie A due sulle sue tracce!

La Serie A, dove debuttò con l’Inter nel lontano 2007, sembra voler riaccogliere Mario Balotelli. L’attaccante ha due squadre interessate.

IL RITORNO – ‘Super’ Mario Balotelli è pronto a tornare alla ribalta e a ri-portare un po’ di pepe in Serie A. Da tempo i riflettori si sono spenti sulla vecchia conoscenza dell’Inter, nella quale può vantarsi di aver giocato anche nel magico anno del Triplete. In nerazzurro dal 2007 al 2010, poi immersosi nel mondo della Premier League vestendo la maglia del Manchester City, l’attaccante italiano è tornato in Serie A da acerrimo nemico. Nella stagione 2013-2014, e poi in quelle del 2016-2019, Balotelli ha parteggiato per la Milano rossonera, diventando così avversario dell’ex Inter. Adesso la storia può ripetersi, o quasi.

La Serie A pronta a riaccogliere Balotelli: due squadre lo corteggiano!

DUE INTERESSATE – Pur restando ai margini del calcio italiano ed europeo, Balotelli non ha mai smesso di far discutere di sé. Le doti, riconosciute ma non sfruttate al meglio, lo hanno reso sempre un potenziale obiettivo per alcuni club. Come adesso, nel caso del Genoa di Alberto Gilardino, in evidente affanno nel reparto offensivo. Gli infortuni degli attaccanti rossoblù mettono in moto la dirigenza, che vede Balotelli come un’idea concreta da poter ottenere a parametro zero. Come spiega Alfredo Pedullà sul proprio profilo Instagram, tra le parti non ci sono ancora accordi ma i contatti sono avviati. Il Genoa, però, non è l’unico club di Serie A interessato al classe 1990: anche il Torino resta vigile, ma sullo sfondo.