Balotelli: «Thuram non era così forte in Francia! Inzaghi-Conte…»

Balotelli si è espresso su Thuram, elogiando i miglioramenti dell’attaccante dell’Inter. Un confronto, inoltre, fra Inzaghi e Conte

FORTE – Queste le parole di Balotelli a Tv Play: «Thuram non era così forte quando giocava in Francia, non era neanche vicino ad essere così. Credo che possa anche giocare come punta singola. E può sicuramente migliorare. L’Inter di Conte più forte di quella di Inzaghi? Simone ha ereditato quella squadra, ma rispetto ad allora sono cambiati diversi giocatori, ci sono state aggiunte di livello, quindi non è certamente tutto merito suo ma anche del club. Ma già l’Inter di Conte era devastante, con lui si lavora tantissimo, si prepara benissimo la partita, ma magari durante i match Inzaghi riesce a far rendere alcuni giocatori al meglio».