Balotelli ritorna in Serie A con il Genoa? Visite mediche e ingaggio

Mario Balotelli, noto per la sua carriera movimentata e il talento indiscusso, farà il suo ritorno in Serie A con il Genoa. Fissate le visite mediche per l’ex Inter.

FATTA – Il Genoa, dopo il forte interesse per riportare Mario Balotelli in Serie A, ha deciso definitivamente. Il centravanti ex Inter, tra le altre, sarà rossoblù. Fissate pure le visite mediche con il club ligure. Dopo l’esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor, Balotelli era alla ricerca di una nuova sfida e il Genoa rappresenterà l’opportunità perfetta per rilanciarsi nel campionato italiano. Le negoziazioni, dopo settimane di trattative serrate, si sono appena concluse. Balotelli andrà al Genoa e lunedì farà le visite mediche. Presto si unirà con i nuovi compagni, sarà lui praticamente il sostituto di Albert Gudmundsson.

Balotelli al Genoa: ecco quanto guadagnerà l’ex attaccante dell’Inter

INGAGGIO – Balotelli avrà nuovamente l’opportunità di dimostrare ancora una volta il suo valore nel campionato italiano. La sua esperienza e il suo talento potrebbero essere un valore aggiunto per la squadra, che punta a migliorare la propria posizione in Serie A. I tifosi del Genoa non vedono l’ora di abbracciare il classe 1990. Per SuperMario, che torna in Serie A dopo l’avventura al Brescia nel 2019/20 (in Italia l’ultima esperienza al Monza nella stagione 2020/21), è pronto un contratto fino al 2025 da 250 mila euro più bonus.