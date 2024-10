Balotelli pronto al ritorno in Serie A? L’ex Inter vicino al Genoa

Mario Balotelli è pronto a fare il suo ritorno in Serie A dopo 5 anni: l’ex Inter è nel mirino del Genoa, come confermato dal suo agente Enzo Raiola.

LA SITUAZIONE – Mario Balotelli, cresciuto nelle giovanili dell’Inter oltre 10 anni fa, è a un passo dall’approdo al Genoa. L’ex “bad boy”, che ha disputato l’ultima stagione in Turchia all’Adana Demispor, non calca i campi della Serie A dalla stagione 2019-2020, quando si disimpegnò non negativamente al Brescia con 5 gol in 19 presenze nel massimo campionato italiano. Ora, potrebbe arrivare per lui la grande occasione per cui ha lavorato e si è allenato in estate e nel periodo successivo per dimostrare di essere pronto a recitare un ruolo da protagonista in Italia. Il Genoa sembra intenzionato a muoversi concretamente per definire l’arrivo dell’ex nerazzurro in Liguria. Come confermato dall’agente del calciatore Enzo Raiola.

Balotelli verso il Genoa? L’agente Raiola svela la situazione attuale dell’ex Inter

NEGOZIATI – L’agente di Balotelli Enzo Raiola ha spiegato come si presentano al momento i fatti relativamente al possibile approdo dell’italiano in Liguria: «Oggi siamo in una situazione di attesa da parte della direzione tecnica del Genoa. Sappiamo quello che può dare Mario. Lui è pronto, carico e non vede l’ora. Speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi. Sicuramente dopo il match contro il Bologna capiremo se si potrà concludere o no».