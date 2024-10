Balotelli a un passo dal Genoa. Sarà di nuovo sfida con l’Inter! – SI

Mario Balotelli è ormai vicinissimo al passaggio al Genoa da svincolato: il calciatore azzurro sfiderà nuovamente l’Inter dopo l’ultima esperienza al Brescia in Serie A.

LA SITUAZIONE – Mario Balotelli, ex calciatore dell’Inter, dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il Genoa. Il giocatore italiano ha convinto la dirigenza del club rossoblù a puntare su di lui dopo che le ultime esperienze in Italia si erano verificate quattro anni fa al Brescia, in Serie A, e tre anni fa al Monza, in Serie B. Balotelli si è allenato da solo in estate per riuscire a guadagnarsi quest’occasione nel massimo campionato italiano.

Balotelli sta per approdare al Genoa: Inter pronta a sfidarlo!

LA DECISIONE – Le trattative tra le parti vanno avanti da settimane. Per l’accordo definitivo, come riportato da Sportitalia, mancava il parere favorevole dell’amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez. Quest’ultimo è arrivato negli ultimi giorni, quando le altre possibili opzioni relative al fronte offensivo non erano state comunque prese in considerazione con convinzione dai rossoblù. Il nome di Balotelli è sempre stato in cima alle gerarchie per arricchire il reparto d’attacco, così come richiesto dallo staff tecnico. Ora manca soltanto la firma a suggellare l’intesa tra il calciatore italiano e la formazione ligure. L’Inter, come le altre squadre italiane, seguirà da vicino e con interesse il suo rientro in campo.