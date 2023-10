Balotelli: «Non dovevo lasciare l’Inter! Ibrahimovic? L’addio ci aiutò»

Balotelli ricorda le sue stagioni all’Inter e quello che ha fatto nel corso della sua carriera, che tuttora prosegue in Turchia. L’attaccante, parlando a TVPlay, se la prende con Ibrahimovic e ammette che forse ha fatto male ad andarsene nel 2010.

NUOVO “NEMICO” – In questi giorni Mario Balotelli ha dovuto rispondere alle “accuse” di Zlatan Ibrahimovic. L’ex numero 45 dell’Inter traccia un profilo dello svedese: «All’Inter era decisivo, però in campo. Fuori dal campo era tranquillo come tutti gli altri, però di sicuro l’apporto che ha dato soprattutto nello scudetto a Parma era decisivo. Lui fratello maggiore? Più Marco Materazzi per me, se devo dire la verità. Ibrahimovic ha vinto tanti campionati, ma non mi sembra che abbia mai giocato una finale degli Europei… Dispiace dirlo, purtroppo, ma il suo addio ci ha aiutati. Prima di tutto perché quello che hanno fatto quell’anno Wesley Sneijder, Samuel Eto’o e Diego Milito con Ibrahimovic non ci sarebbero stati. O almeno non tutti e tre. Poi il modo in cui la squadra giocava con lui era diverso. Con Sneijder mi sono trovato bene e abbiamo giocato anche un anno assieme a Nizza, poi Milito era Re Mida».

RIMPIANTO – Guardando la sua carriera, Balotelli ritiene di non aver sprecato tutte le occasioni (come dice Ibrahimovic). Ma ha rimpianti: «Ne ho tre. Uno è che, se potessi tornare indietro, in quel momento non sarei andato via dall’Inter. Anche se poi è stato più forzato da parte di Rafa Benitez che da parte mia. Successivamente non sarei andato via dal Manchester City, ma non è che mi sono pentito: all’Inter ho vinto tutto, al Manchester City tutto tranne la Champions League. Però magari potevo fare la storia con l’Inter o il Manchester City. E, se devo essere sincero, non sarei andato via nemmeno dal Milan».