Balotelli: «Mancini all’Inter ha avuto coraggio con me. Non da tanti»

Balotelli è protagonista di una lunga intervista realizzata per DAZN. L’ex attaccante dell’Inter, ora in Turchia all’Adana Demirspor, è grato a Mancini per quanto ha fatto per lui in nerazzurro.

IL TOP – Roberto Mancini è l’allenatore più importante che ha avuto Mario Balotelli: «Nella mia carriera assolutamente sì. Mi ha fatto partire all’Inter, aveva una situazione dove c’era Zlatan Ibrahimovic che non stava benissimo, Adriano Leite Ribeiro che a volte anche lui non stava benissimo. Però aveva Julio Ricardo Cruz e Hernan Crespo, attaccanti di livello mondiale tra i più forti. Ha avuto il coraggio di mettere me, non in tanti l’avrebbero avuto».