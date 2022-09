Balotelli: «Dove vorrei rigiocare? Al Milan, ma l’Inter certo non mi fa schifo»

Balotelli da poche settimane è in Sion, dopo un’esperienza in Turchia. L’ex attaccante dell’Inter e del Milan, intervistato da Pardo e Alciato per Supertele su DAZN, ricorda le sue esperienze a Milano e non nega la voglia di volerci tornare a giocare.

BIS IMPROBABILE – Mario Balotelli da Sion non si dimentica di Milano. L’attaccante classe ’90 si esprime sulle due formazioni protagoniste sabato nella stracittadina: «Che ricordo ho di Inter e Milan? uando penso alle due squadre penso che sono bellissime tutte e due. Il derby non l’ho visto perché era allo stesso orario, poi San Siro è uno stadio bellissimo. Una squadra italiana dove vorrei giocare? Il Milan, ma è anche brutto dirlo perché l’Inter non è che mi fa schifo. Milan e Inter sono le squadre più belle dove un giocatore possa stare, senza nulla togliere a Juventus, Roma e Napoli. Sono le squadre dove un ragazzino può fantasticare».