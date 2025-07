Balotelli difende Pavard: «Il calciatore non deve essere in prigione!»

Mario Balotelli ha illustrato il suo punto di vista in merito alle polemiche social per la pubblicazione di una foto che ritrae l’infortunato Benjamin Pavard mentre gioca a padel con alcuni amici. Di seguito la sua difesa.

IL CASO – L’Inter ha deciso di non multare Benjamin Pavard per la decisione del francese di giocare a padel nonostante l’infortunio alla caviglia – che gli ha fatto saltare quasi tutto il Mondiale per Club. La scelta, però, non ha fatto placare il malcontento di un gruppo di tifosi nerazzurri, i quali ne contestano le tempistiche e l’assenza di un chiarimento in via successiva da parte dell’ex Bayern Monaco. In un periodo così segnato dagli attriti nello spogliatoio e nei rapporti tra tifosi e calciatori, il caso Pavard non ha fatto altro che alimentare ulteriormente tali polemiche, spingendo molti esponenti del mondo calcistico ad esprimersi sul punto.

Balotelli e la visione sul ‘caso Pavard’

UNA CONVINZIONE – Tra coloro che si sono pronunciati in merito alla vicenda di Pavard vi è anche Mario Balotelli, che ne ha parlato in un video pubblicato sul canale Youtube di Sandro Sabatini. Di seguito il suo breve commento: «Fare il calciatore non significa essere in prigione. (Piuttosto, ndr.) È stata sbagliata la tempistica della pubblicazione della foto, si poteva evitare di metterla».